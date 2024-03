Este: Trekking urbano – Viaggio solidale verso la Terza Età

Home Notizie Trekking urbano – Viaggio solidale verso la Terza Età

Nell’ambito del progetto “Viaggio solidale verso la Terza Età – Partecipazione sociale attraverso percorsi di cura e di cittadinanza attiva per over 65”, il Comune di Este, insieme alla Coop. Un mondo di Gioia e all’Associazione Culturale Zagreo, con patrocinio della Regione del Veneto, propone una camminata per gli over 65.

Appuntamento con il Trekking Urbano, camminata leggere per le vie e la storia di Este, antico borgo medievale insediamento degli antichi veneti. Durante il percorso si svolgeranno diverse soste di approfondimento culturale e storico.

Appuntamento venerdì 12 aprile, dalle 9 alle 12.30 circa (partenza prevista ore 9.15). Ritrovo presso il parcheggio di via I. Alessi.

Partecipazione gratuita.

Per infor e iscrizioni: Coop. Un Mondo di Gioia: 3335407033 (lun-ven 9-13 e 14.30-18)

(Comune di Este)