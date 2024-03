Premio “Cardinale Marco Cè”

Descrizione

La Facoltà Teologica del Triveneto, grazie a una donazione di mons. Valerio Comin, istituisce un premio del valore di euro 8.000,00 (ottomila), distinto in:

A) una borsa di studio di euro 4.000,00 (quattromila) da assegnare a uno/a studente/ssa che si iscrive al terzo ciclo (Dottorato);

B) un contributo alla Facoltà teologica del Triveneto, di euro 4.000,00 (quattromila), per la pubblicazione, in lingua italiana, della ricerca svolta.

Il premio è voluto da mons. Valerio Comin (1930-2023) – per oltre trent’anni anni segretario particolare del Patriarca di Venezia Marco Cè (1925-2014) – in memoria del Cardinale, del quale nel 2024 ricorre il decennale della morte, e nel 2025 il centenario della nascita.

Il premio viene istituito per promuovere lo studio dell’eredità teologico-pastorale di Marco Cè, in particolare nell’analisi della recezione del magistero del Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) negli anni del suo episcopato veneziano, dal 1979 al 2002. La ricerca da condurre comprende anche l’analisi di materiali di archivio.

Requisiti per la partecipazione al bando

Potranno presentare la domanda di partecipazione al bando gli studenti e le studentesse che hanno conseguito la licenza in teologia con una votazione di almeno 27/30 e intendono iscriversi al terzo ciclo (dottorato).

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata esclusivamente attraverso il modulo scaricabile a questo link.

La domanda, così compilata, dovrà essere indirizzata al Preside, stampata, firmata dal candidato/a e fatta pervenire alla Segreteria di Presidenza entro e non oltre il 30 giugno 2024 compreso con una delle seguenti modalità:

– Consegna alla Segreteria di Presidenza, via del Seminario 7, Padova, con il seguente orario: lunedì-venerdì ore 9-13.

– Spedizione con raccomandata A/R, intestata al Preside, al seguente indirizzo: Facoltà Teologica del Triveneto, via del Seminario 7 – 35122 Padova.

Valutazione, selezione e condizioni

Le domande saranno valutate dalla Commissione per le borse di studio.

La stessa commissione monitorerà, dopo l’assegnazione della borsa, le fasi di elaborazione della tesi. L’assegnazione del premio, nei suoi vari importi parziali, è condizionata alla conclusione dell’intero percorso accademico da realizzarsi, entro l’anno accademico 2026/2027, il cui termine ultimo, compreso nella annualità accademica, è febbraio 2028.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

L’assegnazione del Premio sarà comunicata entro la fine dell’anno accademico 2023-2024, prima della chiusura estiva della Facoltà.

Gli importi della borsa di studio

L’importo della borsa di studio di euro 4.000,00 (quattromila) sarà così distribuito:

– € 1.000,00 a copertura parziale della tassa accademica del 1° anno di dottorato (2024-2025)

– € 800,00 a copertura parziale della tassa accademica del 2° anno di dottorato (2025-2026);

– € 800,00 a copertura parziale della tassa accademica del 3° anno di dottorato (2026-2027);

– € 800,00 come premio all’approvazione del progetto di tesi;

– € 600,00 come premio al momento della discussione della tesi.

Foto dal sito www.genteveneta.it

(Facoltà Teologica del Triveneto)