Marvel Rivals, annunciato il nuovo sparatutto gratis

NetEase e Marvel Games hanno svelato una nuova avventura nel multiverso dei supereroi, Marvel Rivals, uno sparatutto gratuito basato su squadre 6 contro 6 che porterà su PC le icone dei fumetti più amate. Questo gioco vedrà protagonisti eroi e cattivi tratti dai gruppi più famosi dell’universo Marvel, tra cui gli Avengers, i Guardiani della Galassia, gli X-Men e molti altri. Pur non avendo ancora annunciato una data di uscita, NetEase e Marvel hanno condiviso che Marvel Rivals avrà un Test Alpha chiuso nel mese di maggio. Hanno inoltre rivelato che questa avventura includerà inizialmente un roster di personaggi che spazia da Black Panther a Doctor Strange, passando per Groot, Hulk, Iron Man, fino ad arrivare a Loki, Luna Snow, Magik, Magneto, Mantis, Namor, Peni Parker, Rocket Raccoon, Scarlet Witch, Spider-Man, Storm, Star-Lord e The Punisher.

Marvel Rivals promette campi di battaglia in continua evoluzione, che verranno distrutti dalla cascata di poteri esibiti in ogni partita, che si svolga in Asgard, nella Tokyo del 2099, o altrove. La distruzione e la modifica dell’ambiente circostante non saranno solo spettacolari da vedere ma offriranno anche vantaggi tattici significativi contro gli avversari. Grazie alla sinergia tra eroi, i giocatori che troveranno la combinazione giusta di personaggi potranno sbloccare poteri speciali. Ad esempio, Rocket Raccoon potrà saltare sulla schiena di Groot per diventare più potente, mentre Hulk potrà scatenare l’energia Gamma su Iron Man per un attacco devastante.

Come molti altri giochi free-to-play, Marvel Rivals continuerà a evolversi e ad arricchirsi di nuovi contenuti con l’avanzare delle stagioni, includendo nuovi personaggi giocabili, mappe e altro ancora. Ogni nuova stagione approfondirà ulteriormente la storia di Marvel Rivals, scritta dal team di sceneggiatori di NetEase. In questo multiverso, Doctor Doom e la sua versione futura dell’anno 2099 sono impegnati in una battaglia feroce che ha portato al collidere di innumerevoli universi nel Groviglio Temporale. Per evitare che le cose peggiorino, eroi e cattivi di tutto il multiverso dovranno mettere da parte le loro differenze e unirsi per salvare tutto ciò che conosciamo.