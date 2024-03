Liste d’attesa nel Lazio, aumentano le prestazioni e si riducono i tempi: quasi di un terzo per una risonanza

(Adnkronos) –

Aumentano le prestazioni e si riducono i tempi d’attesa nel Lazio, -30% in media per un esame difficile da ottenere come la risonanza magnetica. Ad oggi oltre 1,2 milioni di prestazioni potenziali dal privato convenzionato, sono prenotabili attraverso il sistema Recup, il 26% del totale delle prestazioni erogate dal privato convenzionato. E il dato è destinato a crescere nel corso dell’anno. Per aumentare l’offerta di visite ed esami e abbattere le liste d’attesa, è infatti in corso il caricamento delle agende delle strutture private convenzionate nella piattaforma Recup, alla luce dell’allineamento dei sistemi informatici tra il sistema Recup e i sistemi dei singoli privati convenzionati, come richiesto dalla Regione Lazio. I privati convenzionati già entrati sono 221. Per le grandi strutture private convenzionate, è necessario più tempo per completare l’integrazione con la piattaforma regionale. L’obiettivo del presidente Francesco Rocca è soddisfare l’aumentata richiesta di prestazioni, +20% dopo il Covid, quando i cittadini sono tornati a curarsi dopo le restrizioni per l’emergenza pandemica. Nel Lazio si è infatti passati da una domanda di 11 milioni di prestazioni a 12 milioni e 200mila.

I primi effetti iniziano a vedersi. A quanto apprende l’Adnkronos, da gennaio di quest’anno le nuove prenotazioni effettuate dal call center ReCup su queste strutture sono 274.792: nel dettaglio 100.112 a gennaio, 96.494 a febbraio e 78.186 a marzo. E i tempi d’attesa hanno cominciato a ridursi. Ad esempio, per la risonanza magnetica del cervello e del tronco encefalico con mezzo di contrasto si è passati da 1.175 risonanze dei primi 3 mesi del 2023 a 2.192 nello stesso periodo del 2024, con un taglio dell’attesa del 36,5%, da 106,67 giorni a 70,12. Il tempo d’attesa si è ridotto del 36,11% per lo stesso esame senza mezzo di contrasto. E ancora, le Rm della colonna senza contrasto sono aumentate da 4.194, con un tempo medio d’attesa di 93 giorni nel 2023 a 8.882 nel 2024, con un’attesa di 57 giorni, -35,97%. più che raddoppiate le risonanze magnetiche all’addome inferiore e scavo pelvico con contrasto, da 565 a 1.291, mentre il tempo d’attesa è diminuito da 92,5 a 75 giorni, -17,38%.

“Stiamo mettendo in campo tutte le energie e le risorse che abbiamo e abbiamo trovato per risolvere il problema delle liste d’attesa per le visite mediche. Entro il 2024 si dovrebbero vedere i primi benefici”, aveva sottolineato Rocca, presentando il bilancio di un anno di governo qualche giorno fa. Un lavoro “complesso – ha spiegato – perché mancavano oltre 4 milioni delle prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale che la Regione pagava e non erano nel Recup, che lasciava al privato campo libero per potersi programmare queste prestazioni”. Era necessaria un’inversione di rotta, questo è stato l’impegno della Regione. “Abbiamo obbligato i privati a mettere le loro agende a disposizione del Recup”, ha ricordato Rocca. A 27 strutture che non hanno aderito e non hanno voluto mettere a disposizione le agende, non è stato rinnovato l’accreditamento con il sistema sanitario regionale.

