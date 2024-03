Comune di Padova: presentazione della Rassegna “Il Suono e la Parola 2024”

Prende il via la nona edizione della rassegna “Il Suono e la Parola”, un’iniziativa promossa dal Comune di Padova Assessorato alla Cultura, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la direzione artistica di Maurizio Camardi e l’organizzazione della Scuola di Musica Gershwin. Main sponsor BPER Banca. I protagonisti di questa edizione speciale includono nomi di spicco come Danilo Rea, Erlend Øye & La Comitiva, Stefania Andreoli, InUnum Ensemble, Maurizio Camardi, Francesco Ganassin e Francesco Lopergolo per un cartellone che unisce parole, musica e arte.

Dopo il successo delle prime otto edizioni, che hanno visto la partecipazione di oltre 10mila spettatori, la rassegna ritorna nella consueta finestra primaverile con cinque appuntamenti (tra cui due prime assolute) di ampio respiro che porteranno in città nei mesi di aprile e maggio alcuni artisti di fama nazionale e internazionale tra sonorità indie-pop, jazz, letteratura e musica classica.

Andrea Colasio, assessore alla cultura “La città parla tante lingue e una di queste è quella della Musica. La nona edizione del Suono e la Parola si conferma come un evento di rilievo nel panorama delle proposte primaverili della città. La rassegna non è solo un’opportunità per godere delle esibizioni di talentuosi artisti, ma anche per riscoprire le meraviglie di Padova. Attraverso la magia della musica e dell’arte, speriamo di offrire ai nostri visitatori un’esperienza indimenticabile che li porterà a esplorare e apprezzare ancor di più la nostra città. L’invito è di partecipare alla rassegna che unisce la passione per le varie forme d’arte con la bellezza dei nostri luoghi, contribuendo così a rendere Padova un luogo ancora più culturale”.

Maurizio Camardi, direttore artistico “Il progetto era nato con l’idea di proporre le relazioni tra forme d’arte diverse. Oltre al binomio suono-pittura, nel primo appuntamento, il progetto indaga anche il rapporto tra parola e forma musicale. In questo contesto, Danilo Rea si esibisce in un dialogo musicale unico, intrecciando le note del suo pianoforte con le arie delle opere liriche. L’obiettivo ultimo è quello di esplorare il suono e la parola come estensioni di diverse forme d’arte, creando un’esperienza immersiva e ricca di suggestioni per il pubblico. Un viaggio dove le vibrazioni del suono si fondono con le armonie cromatiche della pittura, della musica e della letteratura”.

Ad aprire la rassegna il 5 aprile (ore 21:15) sarà lo spettacolo “Il respiro dell’Arte”, in prima assoluta al Ridotto del Teatro Verdi. Un omaggio ai grandi pittori del Novecento come Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, Henri Matisse e Frida Khalo, con proiezioni in multivisione curate da Francesco Lopergolo e esibizioni musicali dal vivo di Maurizio Camardi e Francesco Ganassin. Una serata-evento, tra arte e musica, per rendere omaggio ad alcuni tra i più grandi pittori del Novecento di cui ricorrono nel 2024 importanti ricorrenze. In occasione degli 80 anni dalla morte di Piet Mondrian e Wassily Kandinsky e dei 70 anni dalla scomparsa di Henri Matisse e Frida Khalo, le proiezioni in multivisione di Francesco Lopergolo condurranno gli spettatori in un’esperienza immersiva ispirata alle opere di questi straordinari artisti. La serata è arricchita dalle esecuzioni musicali dal vivo dell’inedito duo composto da Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, elettronica) e Francesco Ganassin (clarinetti, ocarine, elettronica). Evento in collaborazione con Il Parallelo Multivisioni.

È previsto un biglietto posto unico non numerato: 10euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite su Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi.

Giovedì 18 aprile, la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano ospita (ore 21:15) il concerto di Erlend Øye, accompagnato da La Comitiva, per un viaggio musicale che fonde pop acustico, suoni mediterranei e influenze sudamericane. Erlend Øye torna nel suo paese preferito per un minitour con la band La Comitiva, il gruppo di musicisti siracusani che lo affiancano ormai da anni nelle sue migliori esibizioni live. Un concerto imperdibile che arriva a Padova in occasione del tour europeo di presentazione del primo vero e proprio album di questo progetto dalle tinte musicali color pastello. Nel 2012 il cantautore norvegese si è trasferito a Siracusa dove ha incontrato un trio di musicisti siciliani, La Comitiva. Come collettivo mescolano suoni locali e mediterranei con influenze sudamericane, oltre alla firma pop acustica dei Kings of Convenience (di cui Erlend è fondatore e anima) in un insieme dal suono estivo. Evento in collaborazione con Ponderosa Music & Art.

È previsto un biglietto posto unico non numerato: 28euro (diritti di prevendita esclusi). Prevendite su Circuito Vivaticket (punti vendita e online) e da Gabbia Dischi.

Il 21 maggio, al Teatro Verdi, Danilo Rea sarà protagonista di “La Grande Opera in Jazz”, uno spettacolo interattivo che omaggia i grandi compositori italiani e le stelle del canto che hanno reso famoso il melodramma italiano nel mondo. Un viaggio tra le grandi arie d’Opera come Norma, Turandot, Traviata, L’Elisir d’Amore, Madama Butterfly, La Tosca. Evento in collaborazione con Saint Louis College of Music, Globart e Mercurio Management. Uno spettacolo nel quale le note del pianoforte si uniscono alle immagini delle rappresentazioni storiche e soprattutto alle voci degli interpreti più famosi, che sono state “estratte” dalle registrazioni originali e potranno così duettare con Danilo Rea, pianista di fama internazionale conosciuto per i suoi concerti di piano solo che hanno conquistato le platee di tutto il mondo. A pochi mesi dal centesimo anniversario dalla nascita di Maria Callas e nell’anno del centenario dalla morte di Giacomo Puccini arriva nei più importanti teatri italiani questo omaggio dello straordinario pianista Danilo Rea ai compositori che hanno reso famoso il melodramma italiano nel mondo e alle stelle del canto che ne hanno interpretato le arie mai dimenticate.

I biglietti (platea 25 euro, palco pepiano 25-22 euro, palco I°- II° ordine 20-18 euro, galleria 15 euro) sono in vendita presso Teatro Verdi e online su www.teatrostabileveneto.it

L’amore ai tempi del non-amore: dopo i bestseller “Lo faccio per me” e “Perfetti o felici”, continua il viaggio di Stefania Andreoli nei sentimenti contemporanei. Sabato 25 maggio (ore 18:00, Auditorium centro culturale Altinate San Gaetano), la nota psicologa, psicoterapeuta e analista, presenterà il suo nuovo libro in collaborazione con Libreria Mondadori.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

A chiudere la rassegna, domenica 26 maggio (ore 18:30), il concerto “Mistica Fratellanza. Ildegarda e Francesco” proposto da InUnum Ensemble all’Oratorio di San Giorgio, un evento unico in una delle gemme di Padova recentemente inserite nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Un concerto che apre le celebrazioni del Giugno Antoniano. Evento in collaborazione con Basilica del Santo, Museo Antoniano e Filosofia di Vita. Un’esecuzione dedicata al canto di Hildegard von Bingen (1098-1179) e ad alcuni brani a tema francescano composti tra il 1200 e il 1400. Protagonista l’InUnum Ensemble impegnato dal 2003 nella ricerca e diffusione della musica di più antica tradizione occidentale e del repertorio sacro europeo dei secoli XII-XV, esibendosi in luoghi di rilievo artistico e pregnanza spirituale.

È previsto un biglietto posto unico non numerato: 5euro (contributo a scopo benefico) acquistabile su Eventbrite.

Il programma completo è disponibile online sul sito www.ilsuonoelaparola.it e su www.padovacultura.it e sulle pagine social Il Suono e la Parola.

Per informazioni: [email protected]

