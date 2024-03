In occasione dei 60 anni di gemellaggio tra le città di Nancy e Padova viene organizzato un concerto con gli ensemble musicali degli studenti dei licei Chopin di Nancy e Marchesi di Padova.

Verranno eseguite musiche di E. Morricone, C. Aznavour, C. Mingus e altri.

L’assessora Francesca Benciolini porterà il saluto dell’Amministrazione

venerdì 22 marzo 2024, ore 17:15

Centro Culturale Altinate San Gaetano – ingresso libero



(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)