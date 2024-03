Boston travolge Detroit e infila l’8^, vincono i Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Otto partite nella notte Nba e ottava vittoria consecutiva di Boston che vince 129-102 sul parquet dei Pistons. La prima della classe a Est, nonostante l’assenza di Tatum, domina con i 33 punti di Jaylen Brown, i 20 (e 9 assist) di Pritchard e i 19 a testa di Porzingis e White con quest’ultimo che sfiora la tripla doppia mettendo a referto anche 11 assist e 8 rimbalzi. Per Detroit, senza l’indisponibile Fontecchio e alla sconfitta numero 58 in 70 match, il migliore è James Wiseman che chiude con 24 punti e 9 rimbalzi.

Vittoria importante per la classifica dei Lakers che, davanti ai propri tifosi, battono 101-94 i Philadelphia 76ers con la doppia doppia da 23 punti e 19 rimbalzi di Anthony Davis, mentre LeBron James fa registrare al suo attivo 20 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. Quattordici punti a testa per gli altri del quintetto iniziale, ovvero Hachimura, Russell e Reaves. Per i Sixers sono 27 i punti di Maxey, 19 per Oubre Jr, quindi la doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi di Harris, ma non basta per evitare la sconfitta a Los Angeles.

Nelle altre gare della notte vittorie per Thunder (123-103 sui Raptors), Pelicans (111-88 contro Miami con 30 punti e 7 assist per McCollum), Timberwolves (104-91 sui Cavaliers), Grizzlies (99-97 contro San Antonio con 28 punti per Jackson Jr e nonostante i 31 punti e 16 rimbalzi di Wembanyama), Pacers (123-111 contro Golden State con 26 punti e 11 assist per Haliburton) e Clippers (125-117 sui Blazers con 31 punti per George).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).