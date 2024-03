GIORNATA DEI CAMMINI APERTI

Domenica 14 aprile, a Monselice, meta giubilare e tappa sui grandi Cammini d’Europa, si farà una passeggiata guidata di 4km circa ad anello toccando i luoghi più iconici della città. Un percorso che inizierà da Piazza Mazzini per poi proseguire e scoprire la bellezza di siti di grande pregio storico-artistico come villa Pisani, il Castello, villa Nani Mocenigo, villa Contarini e scrigni spirituali quali la cripta della Chiesa di San Paolo dove è collocato il più antico affresco in Veneto raffigurante san Francesco, la Pieve di Santa Giustina, il Santuario delle Sette Chiese, l’antica chiesa di San Martino in Valle, il Santuario di San Giacomo. Si seguirà l’argine del Canale di Monselice per osservare la natura che caratterizza i colli che lo racchiudono in questo tratto, il Monte Ricco e il Colle della Rocca, si saliranno le dolci pendici del Colle della Rocca per ridiscendere poi a valle e raggiungere l’antico convento di San Giacomo, antico hospitale per pellegrini, ed infine si ritornerà al punto di partenza in Piazza Mazzini.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi a partire dal 2 aprile sul sito nazionale al link https://www.italia.it/it/veneto/cosa-fare/evento-cammini-aperti-cammino-monselice-veneto