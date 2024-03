Conferenza stampa: presentazione della terza edizione del forum Duezerocinquezero

La terza edizione di Duezerocinquezero, il Forum nazionale sull’energia e la sostenibilità che si terrà i prossimi 10, 11 e 12 aprile a Padova, nell’ormai consueta cornice del Centro Culturale San Gaetano. L’evento – promosso da Comune di Padova e AssoESCo e realizzato con il contributo organizzativo di WST Law & Tax Firm e il sostegno, tra gli altri, di EstEnergy/Gruppo Hera, Hera Servizi Energia Spa e Energy Spa – in questo terzo appuntamento, rende ancora più vivo e coinvolgente il dibattito tra gli tutti gli attori coinvolti: la pubblica amministrazione, le imprese, i soggetti regolatori, le associazioni e i professionisti del settore, il mondo accademico. Ciascuno metterà sul tavolo le proprie “Idee per un futuro sostenibile” da cui dovranno scaturire strategie, progetti e azioni condivise per realizzare gli obiettivi di transizione energetica e di azzeramento delle emissioni. In questo contesto, la sostenibilità sarà il tema trasversale a tutte e tre le giornate di Forum e verrà messa in relazione a diversi ambiti: governance del territorio, salute, agricoltura, industria, istituzioni, energia, autoconsumo. Tutti i dettagli in conferenza stampa:

venerdì 22 marzo 2024, ore 12:00

sala Giunta – Palazzo Moroni

partecipano:

Antonio Bressa, assessore al Verde

Andrea Ragona, assessore alla Mobilità e all’Ambiente

I rappresentanti dei soggetti organizzatori e promotori

