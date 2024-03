Marvel 1943: Rise of Hydra, Unreal Engine 5 per il nuovo gioco con Captain America e Black Panther

Sono trascorsi quasi tre anni da quando fu annunciato che Amy Hennig, ex scrittrice e direttrice creativa di Naughty Dog e Visceral Games, stava lavorando a un gioco Marvel con il suo team presso Skydance New Media. Durante la presentazione “State of Unreal” di Epic Games alla Game Developers Conference, un nuovo trailer narrativo ha offerto ulteriori dettagli sul gioco, denominato “Marvel 1943: Rise of Hydra”. Come suggerisce il nome, il contesto è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale nella Parigi occupata. I giocatori interpreteranno quattro personaggi in questa avventura d’azione narrativa: un giovane Steve Rogers (meglio conosciuto come Capitan America), il nonno di T’Challa, Azzuri (il Black Panther della sua epoca), il soldato statunitense Gabriel Jones, e la spia wakandiana Nanali.

Il trailer mostra Capitan America mentre elimina alcuni nemici con il suo scudo mentre cerca Black Panther, che vediamo muoversi agilmente sui tetti. Il video si conclude con i due personaggi che si scontrano su un ponte, pronti a combattere un nemico comune. Skydance New Media sta utilizzando l’Unreal Engine 5.4 per sviluppare il gioco. Il trailer presenta alcune immagini impressionanti, incluse animazioni facciali e ambientazioni altamente dettagliate, che sembrano riflettere fedelmente l’aspetto reale del gioco. “Tutte le sequenze che avete appena visto in quel trailer sono estratte direttamente dal nostro gioco, eseguite in tempo reale in Unreal Engine 5,” ha dichiarato Hennig. “Nessun trucco né inganno.”