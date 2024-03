Il “Ricettario della Salute”: gli istituti alberghieri scrivono le ricette, i nostri mercati agricoli hanno i prodotti

Oggi è stata presentata a Padova una nuova iniziativa chiamata “Ricettario della Salute“, promossa da Cia Padova. Il ricettario, ispirato alla Dieta Mediterranea, offre undici ricette selezionate da vari Istituti Alberghieri del Veneto durante un concorso organizzato dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Queste ricette sono state poi rivisitate e certificate dal Comitato Scientifico di Health Chef. Il libro è stato presentato ufficialmente stamattina presso l’Istituto Pietro d’Abano e sarà presto disponibile gratuitamente presso tutti gli undici mercati agricoli di Cia Padova e negli agriturismi della provincia. Sarà anche distribuito durante i prossimi eventi organizzati da Cia Padova.

Durante l’evento, gli studenti hanno avuto l’opportunità di preparare alcune delle ricette salutari insieme ai loro insegnanti. Questa esperienza pratica permette loro di mettere in pratica le competenze acquisite durante i loro studi. La scuola non solo mira a fornire un’istruzione di qualità, ma enfatizza anche l’importanza della filiera alimentare e del legame con il territorio. Gli studenti saranno gli imprenditori del futuro, chiamati a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più internazionale e attenta alla salute, come sottolineato dalla preside della scuola, Assunta De Caro.

Luca Trivellato, presidente di Cia Padova, ha dichiarato che il ricettario “ha l’ambizioso obiettivo di creare una rete tra il settore agricolo, gli agriturismi, i ristoranti e la valorizzazione dei prodotti freschi e genuini, seguendo i principi della filiera agricola”. Alcune delle ricette presenti nel libro includono il petto di pollo in crosta di noci con salsa dressing, le polpette di fagioli di Lamon IGP con maionese vegana, l’orzotto con crema di piselli di Baone e ragout di verdure e il timballo di riso Venere.

Daniele Nucci, membro del Comitato Scientifico di Health Chef, ha ricordato che un’alimentazione corretta non solo fornisce al corpo i nutrienti necessari per funzionare al meglio, ma contribuisce anche a prevenire una serie di patologie associate a cattive abitudini alimentari.

Francesco Pozza, vicesindaco di Abano, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni in progetti di questo tipo.

Walter Poli, delegato della Camera di Commercio di Padova, ha sottolineato che sostenere l’economia e il territorio per creare un futuro migliore “significa non solo essere vicini alle imprese, ma anche offrire percorsi e forme di supporto che coinvolgano i giovani studenti nel mondo del lavoro”.

Per Dino Tabacchi, presidente di Lilt Padova, “la cucina è spesso un luogo di connessione e condivisione e che attraverso il ricettario desiderano diffondere un messaggio di speranza e consapevolezza nella lotta contro i tumori”.

Il Ricettario della Salute è stato realizzato da Cia Padova in collaborazione con le associazioni La Spesa in Campagna, Turismo Verde, il Comitato Scientifico Health Chef, LILT Padova, l’Istituto Professionale Pietro d’Abano e Venicepromex – Agenzia per l’Internazionalizzazione S.c.a.r.l., con il contributo della Camera di Commercio di Padova. Daniele Nucci del Comitato Scientifico Health Chef ha sottolineato che tra i vari modelli alimentari, la Dieta Mediterranea è la migliore in termini di prevenzione.

Tra i presenti, anche la consigliera regionale Elisa Venturini e i consiglieri provinciali Vincenzo Gottardo e Alessandro Bisato.

(Provincia di Padova)