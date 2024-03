GRANCHIO BLU ASSUME CARATTERE ECCEZIONALE. COLDIRETTI ESPRIME SODDISFAZIONE PER FIRMA LOLLOBRIDIGA A DECRETO

Salvan, Coldiretti Rovigo: “La produzione vongole polesana è stata dichiarata azzerata: il settore ha bisogno di ossigeno. Bene la firma del decreto e bene la decisione di equiparare i diritti dei pescatori a quelli degli agricoltori”.

È di oggi la notizia che il ministro del Masaf Lollobrigida ha firmato i decreti che dichiarano il carattere di eccezionalità della diffusione del granchio blu che ha devastato le attività di pesca di molluschi e vongole sulla costa del Veneto. Con questa firma, la diffusione della specie aliena ha assunto quindi un carattere di eccezionalità. Inoltre, il Governo ha sostenuto l’estensione dell’applicazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo n.102/2004, che non sarà più solo riservato al settore agricolo, ma anche alla pesca e all’acquacoltura. Infine il Governo ha esteso la moratoria sui mutui a 24 mesi.

Il decreto riguarda le regioni Veneto e Emilia Romagna.

“Con la firma dei decreti – commenta il presidente di Coldiretti Rovigo Carlo Salvan -, le imprese della pesca potranno accedere alle risorse previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale. Ricorrendo alle misure a sostegno come le agevolazioni fiscali, moratorie e gli ammortizzatori sociali, gli operatori del settore regionale potranno superare la fase acuta di una crisi che è destinata a perdurare ancora come dimostrano i dati. Purtroppo, dobbiamo ricordare che sono a rischio tuttora migliaia di posti di lavoro e le filiere economiche devono essere preservate per il valore che rappresentano”.

“Molto bene la firma del Ministro – commenta Alessandro Faccioli responsabile Coldiretti Impresapesca -, siamo in attesa di poter adeguare il decreto alle esigenze dei nostri soci e attendiamo di capire gli sviluppi operativi in difesa di un settore che rischia di diventare da eccellenza a solo un bellissimo ricordo”.