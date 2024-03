Contraffazione: Gdf sequestra 46mila prodotti, guai per due negozi a Milano e Padova

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – Sono oltre 46.000 i prodotti con marcatura Ce mendace o carenti delle informazioni obbligatorie poste a tutela del consumatore sequestrati nell’ultimo mese dai militari del comando Provinciale di Padova. Le operazioni, condotte dai Baschi Verdi del Gruppo di Padova e da militari della Compagnia di Piove di Sacco, hanno permesso di individuare due negozi in cui si vendevano giocattoli, costumi in maschera e accessori non sicuri.

A Milano, con il coordinamento del IV Dipartimento della procura meneghina, è stato eseguito un sequestro di 41.000 prodotti (giocattoli, costumi di carnevale, batterie e puntatori laser) tutti con marchio Ce ritenuto mendace, in assenza di documentazione tecnica rilasciata a seguito di specifici test di laboratorio. In provincia di Padova, sono stati sequestrati invece altri 5.700 prodotti, tra cui maschere e costumi di carnevale, decorazioni di San Valentino, accessori di abbigliamento e articoli casalinghi, sottoposti a sequestro amministrativo per mancanza di apposita etichetta in lingua italiana.

Il titolare di Milano è stato denunciato dalla locale procura per i reati di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti con segni mendaci, mentre il commerciante della provincia di Padova è stato segnalato alla Camera di Commercio per le sanzioni amministrative.

(Adnkronos)