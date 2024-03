Confartigianato Padova inaugura lo Sportello Sviluppo d’impresa con il Comune di Albignasego

Un nuovo servizio di consulenza per le imprese del territorio: supporto su bandi pubblici, contributi a fondo perduto e tematiche aziendali quotidiane

Nasce lo Sportello Sviluppo d’impresa di Confartigianato Imprese Padova, un progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Albignasego per orientare e supportare le imprese del territorio, offrendo consulenza su una vasta gamma di temi fondamentali per la gestione aziendale.

L’obiettivo dello Sportello Sviluppo d’impresa

L’obiettivo primario dello Sportello è fungere da punto d’incontro tra l’associazione e le aziende, offrendo un primo ascolto e una consulenza iniziale. Tra i servizi principali, lo Sportello fornirà orientamento su bandi pubblici, agevolazioni fiscali, contributi a fondo perduto e altro ancora. Inoltre, sarà a disposizione delle imprese per affrontare tematiche quotidiane come la gestione della contabilità e del personale, lo start-up d’impresa, la sicurezza sul lavoro, la gestione dei costi dell’energia, la gestione delle pratiche ambientali, l’accesso al credito e i rapporti con gli istituti bancari, la formazione del personale, il welfare aziendale, la bilateralità e i servizi alla persona.

Quando e dove?

Lo Sportello Sviluppo d’impresa sarà operativo a partire dal 21 marzo e, a seguire, ogni terzo giovedì del mese, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso la sede operativa del Comune di Albignasego in Via Milano, 7.

Per fissare un appuntamento o ottenere ulteriori informazioni, è possibile contattare il referente Matteo Negri all’indirizzo e-mail [email protected] o telefonicamente al 340.6829514.

(Confartigianato Imprese Padova)