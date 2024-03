BANDO AUTORIZZAZIONI 2024

È aperto il Bando assegnazione autorizzazioni all’impianto 2024 che permette di avere attribuite autorizzazioni per l’impianto di superfici vitate.

Requisiti relativi al VENETO

· superficie massima richiedibile per domanda: ettari 1;

· priorità per i viticoltori che hanno applicato le norme relative alla produzione biologica all’intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni precedenti alla richiesta. Il requisito viene dimostrato allegando alla domanda il Documento giustificativo redatto dall’Organismo di Controllo autorizzato come da modello Agea

· priorità alle superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15%

· priorità alle superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi

· priorità alle superfici nelle isole, con una superficie totale massima di 250 kmq;

A parità di punteggio, qualora la superficie ammissibile risulti maggiore di quella assegnabile, questa viene distribuita assicurando una assegnazione garantita di 1.000 metri quadrati (se richiesti), procedendo successivamente alla ridistribuzione della superficie ancora disponibile in modo proporzionale rispetto alla superficie ammessa non coperta dall’assegnazione garantita;

Si ricorda inoltre

· le autorizzazioni una volta rilasciate hanno una validità di 3 anni.

· il mancato utilizzo entro i termini di validità comporta una sanzione in base all’articolo 69 del Testo Unico del vino, legge n.238 del 12 dicembre 2016

· l’estirpazione dei vigneti piantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non origina autorizzazioni al reimpianto (fatti salvi i casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari)

· le autorizzazioni rilasciate con criterio di priorità sono vincolate ad essere usate su terreni con tali caratteristiche.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 31 marzo 2024

Se interessati a partecipare al bando potete compilare il modulo Google cliccando

MODULO





o contattare entro il 25 marzo gli uffici di riferimento.

(Coldiretti Padova)