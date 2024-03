Tesla, accordo causa per discriminazione razzista dopo condanna da milioni di dollari

Tesla ha trovato un accordo risolutivo riguardante una causa per discriminazione razzista, sollevata da Owen Diaz, un nero che nel 2015 operava come ascensorista nella fabbrica di Fremont, in California. Il caso, che in precedenza aveva visto Diaz aggiudicarsi 3,2 milioni di dollari in danni da una giuria federale, si conclude con un accordo i cui dettagli rimangono confidenziali. Lawrence Organ, avvocato del California Civil Rights Law Group e rappresentante di Diaz, ha comunicato tramite e-mail a CNBC che è stata raggiunta una “risoluzione amichevole delle loro dispute”, senza fornire ulteriori commenti sulle condizioni dell’accordo. Lo stesso studio legale rappresenta attualmente altri dipendenti attuali ed ex di Tesla in una causa collettiva, Marcus Vaughn contro Tesla Inc., che sostiene la continuazione della discriminazione razzista e del maltrattamento dei lavoratori neri all’interno dell’azienda. Diaz non fa parte di questa ulteriore azione legale.

La causa di Diaz ha portato alla luce testimonianze di un ambiente di lavoro ostile, in cui colleghi si rivolgevano a lui e ad altri lavoratori neri con epiteti razzisti, minacciavano la loro sicurezza fisica, e lasciavano graffiti razzisti nei bagni e disegni offensivi nei loro spazi di lavoro. Nonostante una giuria avesse inizialmente assegnato a Diaz un risarcimento ben più elevato, includendo danni punitivi per un totale di 137 milioni di dollari, una decisione giudiziaria successiva ha ridotto questa cifra a 15 milioni di dollari, per poi concludersi con il verdetto da 3,2 milioni di dollari.

La situazione si complica con le recenti critiche rivolte all’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, per la sua gestione dei discorsi d’odio su X, precedentemente noto come Twitter, di cui è proprietario e CTO. Musk è stato accusato di diffondere affermazioni non verificate e di promuovere ideologie discriminatorie sulla piattaforma, accrescendo le preoccupazioni sulla cultura aziendale di Tesla e sulle sue politiche interne di tolleranza zero verso discriminazioni e molestie.

La Commissione per le Pari Opportunità di Impiego degli Stati Uniti ha anch’essa intentato una causa contro Tesla, accusandola di violare la legge federale tollerando un’ampia e continua molestia razziale nei confronti dei suoi dipendenti neri e di sottoporre alcuni di questi lavoratori a ritorsioni per aver contrastato tali molestie. Nonostante ciò, Tesla continua a sostenere di essere impegnata per l’uguaglianza delle opportunità di impiego, definendo le accuse “una narrativa falsa”.