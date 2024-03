Premio Giorgio Lago Juniores – Nuovi talenti del giornalismo: scadenza 31 marzo

I giovani aspiranti giornalisti hanno ancora pochi giorni per inviare gli elaborati e partecipare al Premio Giorgio Lago Juniores, in scadenza il 31 marzo 2024, che quest’anno prevede anche un premio speciale della Regione Veneto a favore delle scuole. Il Premio Giorgio Lago Juniores è organizzato in collaborazione con il Centro Studi Regionali Giorgio Lago dell’Università di Padova e il Comune di Treviso,

Riservato agli studenti dell’ultimo anno degli Istituti Superiori del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, il Premio nasce con lo scopo principale di stimolare la riflessione delle nuove generazioni su tematiche di grande attualità e introdurle alle regole del linguaggio giornalistico, si inserendosi a pieno titolo nel solco tracciato dal grande giornalista, che ebbe per i giovani e per il futuro del giornalismo sempre grande attenzione.

Gli studenti dell’ultima classe degli Istituti Superiori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia potranno partecipare scrivendo un articolo, di massimo 3000 battute, dedicato al tema “Le mafie a Nordest – una presenza inquietante”.

Gli elaborati dovranno essere inviati a [email protected], entro e non oltre il 31 marzo 2024.

Ai lavori più significativi verranno assegnati tre premi che consistono in borse di studio da utilizzare per gli studi universitari:

Euro 1.000,00 per il primo classificato

Euro 750,00 per il secondo classificato

Euro 500,00 per il terzo classificato

Per avere maggiori informazioni e scaricare il bando, consulta il portale https://premiogiorgiolago.it/tours/

