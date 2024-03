Muore a 63 anni Mutsumi Inomata, designer di videogiochi e anime

Mutsumi Inomata, illustratrice e character designer di fama internazionale, è venuta a mancare il 10 marzo all’età di 63 anni. La notizia, diffusa tramite il suo account Twitter ufficiale, ha lasciato i fan e l’industria in lutto, sebbene non siano state condivise informazioni riguardo la causa del decesso. Conosciuta per il suo stile distintivo e la capacità di dare vita a personaggi memorabili, Inomata ha lasciato un segno indelebile nella serie di videogiochi “Tales of”, contribuendo alla realizzazione di titoli acclamati dalla critica e amati dal pubblico.

La sua carriera all’interno della saga include la progettazione dei personaggi principali di giochi come “Tales of Destiny”, “Tales of Eternia”, “Tales of Destiny 2”, “Tales of Rebirth”, “Tales of the Tempest”, “Tales of Innocence”, “Tales of Hearts”, “Tales of Graces”, “Tales of Xillia” e il suo sequel, “Tales of Zestiria”, “Tales of Berseria”, e “Tales of Crestoria”. Oltre al suo contributo nei videogiochi, Mutsumi Inomata ha anche lavorato come character designer in diverse serie anime di successo, tra cui “Windaria”, “Plawres Sanshiro”, “Future GPX Cyber Formula”, e “Brain Powerd”.