LA BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: ASPETTI APPLICATIVI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI

Impresa Verde Rovigo, in collaborazione con la consulta avicola regionale di Coldiretti organizza una serie di incontri nelle province dal titolo “La biosicurezza negli allevamenti avicoli: aspetti applicativi e aggiornamenti normativi”. Per Rovigo sarà il 4 aprile alle ore 17:00 nella sala convegni dell’ufficio di zona di Rovigo in via del Commercio n. 43. Interverranno Pier Andrea Nicoli, Direttore UOC Servizio Veterinario di Sanità Animale Azienda ULSS 5 Polesana e Francesco Galuppo Dirigente veterinario Azienda ULSS 6 Euganea. Gli argomenti trattati saranno le novità della normativa biosicurezze e l’analisi della situazione sanitaria e priorità del futuro; ci sarà un confronto finale con i presenti. L’incontro è aperto a tutti gli allevatori avicoli.

Clicca qui per scaricare la locandina: Locandina incontro .