Elezioni Provinciali di Padova: Affluenza e Risultati

Nella giornata di ieri, si sono svolte le elezioni provinciali per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Padova. Questo importante evento democratico ha visto la partecipazione attiva dei sindaci e dei consiglieri dei comuni del territorio padovano.

L’affluenza alle urne è stata significativa, testimoniando l’importanza che i rappresentanti locali attribuiscono alle decisioni che riguardano il futuro della provincia. Alle ore 20:00, alla chiusura del seggio, il numero dei votanti è stato di 1088, l’82% degli aventi diritto.

Queste sono le cifre elettorali “ponderate”, cioè il risultato del voto espresso per ogni Lista combinato con il peso demografico per ogni fascia individuata dal sistema elettorale della Provincia:

1 – FORZA PROVINCIA : 10.103

2 – PADOVA PROVINCIA AL CENTRO : 11.384

3 – VENETO DOMANI – LA SFIDA IDENTI-TARIA : 23.526

4 – LISTA CIVICA PER PADOVA E PROVIN-CIA : 10.557

5 – TUTTA LA PROVINCIA – UNITI PER IL TERRITORIO : 30.820

I neoeletti al Consiglio Provinciale di Padova sono i seguenti (l’ordine è per voti assoluti):

Canella Daniele

Bisato Luigi detto Alessandro

Momolo Massimo

Mosco Eleonora

Pasqualetto Carlo

Agujari Stoppa Stefano

Sabatino Luigi

Turetta Valentino

Gottardo Vincenzo

Cavatton Matteo

Martin Paola

Bordin Daniela

Gastaldello Emanuela

Baraldo Stefano

Cruciato Roberto

Alibardi Silvia

La lista n.1, Forza Provincia , porta in Consiglio Valentino Turetta, sindaco di Teolo, e Daniela Bordin, consigliere di Borgo Veneto.

La lista n.2, Provincia al Centro , porta in Consiglio Vincenzo Gottardo, consigliere di Campodoro, e Silvia Alibardi, Consigliere di Saonara.

La lista n.3, Veneto Domani , Daniele Canella, sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Eleonora Mosco, consigliere di Padova, Stefano Baraldo, consigliere di Tombolo e Roberto Cruciato, consigliere di Padova.

La lista n.4, Per Padova e provincia , porta in Consiglio Luigi Sabatino, consigliere di Cittadella, e Matteo Cavatton, consigliere di Padova.

La lista n.5, Tutta la provincia – Uniti per il territorio , ha eletto per il Consiglio Luigi Alessandro Bisato, consigliere di Noventa Padovana, Massimo Momolo, sindaco di Battaglia Terme, Carlo Pasqualetto, consigliere di Padova, Stefano Agujari Stoppa, consigliere di Este, Paola Martin, consigliere di Piove di Sacco, ed Emanuela Gastaldello, consigliere di Lozzo Atestino.

Nella sezione “Elezioni trasparenti” tutti i curriculum e dichiarazioni previste dalla legge dei candidati.

La Provincia di Padova augura ai nuovi Consiglieri eletti un proficuo mandato.

(Provincia di Padova)