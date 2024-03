TROFEO DELLE PROVINCE, RADUNI NAZIONALI E… LISBONA

Quattro convocati nella selezione provinciale ragazzi in gara a Verona, Lazzaro e Randazzo sono a Tirrenia, mentre il Gruppo Podistico si schiera in forze in Portogallo.

Il Trofeo delle Province indoor fa tappa a Verona. Il Palazzetto di Scienze Motorie Gavagnin-Nocini, domenica 17 marzo, ospita la 20^ edizione della rassegna di prove multiple per rappresentative provinciali della categoria ragazzi. Convocati per l’occasione anche quattro giovani atleti di Assindustria Sport: Eva Moro, Elena Carlin, Giada Cavallin e Alessandro Gioppo.

Gli atleti gareggeranno in un triathlon formato da 30 metri di corsa, salto in alto e lancio della palla medica. In conclusione, la staffetta. I vincitori delle classifiche individuali saranno proclamati campioni regionali di prove multiple indoor 2024. Organizzano le società Us Intrepida e Cus Verona, in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal. Alle 10 la sfilata delle rappresentative, mezz’ora più tardi l’inizio delle gare.

I settori mezzofondo (dal 18 al 24 marzo) e lanci (dal 18 al 27 marzo) di livello nazionale sono in raduno a Tirrenia per una settimana. Convocati dalla Fidal al Centro di preparazione olimpica in provincia di Pisa anche due portacolori gialloblù, entrambi sul podio ai Tricolori indoor, sono Giovanni Lazzaro (nella foto Grana/Fidal) nel mezzofondo e Margherita Randazzo per il giavellotto.

E mentre lo staff della Padova Marathon è impegnato a Roma per l’ultima uscita del tour promozionale che anticipa la gara di domenica 21 aprile, saranno ben 25 gli atleti del Gruppo Podisti di Assindustria Sport al via della mezza maratona di Lisbona, l’evento di corsa più popolare in Portogallo, che riunisce oltre 35 mila corridori ogni anno da tutto il mondo. A guidarli coach Chiara Arrigoni e il Dg Ruggero Pertile.

(Assindustria Padova)