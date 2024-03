Polato (FdI): “Con i nuovi Buoni Sport il movimento sportivo veneto sarà ancora più protagonista in Italia”

15 marzo 2024

(Arv) Venezia 15 mar. 2024 – “I Buoni Sport, che introduciamo modificando la Legge regionale del 2015, rappresentano un investimento sulla cultura, sul gioco di squadra, sullo stare insieme. Valori che lo sport incarna e diffonde ogni giorno. Non a caso il Veneto è secondo in Italia per tesserati e terzo per numero di società”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniele Polato che, nel giorno di apertura di Sport Expo in Fiera a Verona, informa che “c’è anche la mia firma sulla modifica dell’articolo 10 della legge regionale del 2015 sullo sport. L’iniziativa riguarda un Veneto che registra 454.423 atleti tesserati, 5.173 società sportive, 89.317 operatori sportivi e oltre mille eventi ogni anno”.

“Lo sport – afferma Polato – è una scuola di vita e con i Buoni Sport aiutiamo le famiglie ad avvicinarsi allo sport. Allo stesso tempo, lo strumento dei Buoni può diventare di supporto indiretto per le società sportive così da premiare quelle associazioni che lavorano bene da anni, che sono ben radicate sul territorio, ben strutturate e che offrono un prodotto di qualità ai giovani e alle famiglie. Con quest’iniziativa portiamo avanti la linea di chi crede nel Veneto e guarda allo sport come a un momento fondamentale della vita quotidiana per sostenere famiglie, associazioni e ragazzi. Non dimentichiamo il contesto storico complesso in cui, oltre a difficoltà economiche, osserviamo il fenomeno delle baby gang e della solitudine dei giovani, il tutto tenendo sempre presente la necessità di sostenere i nuclei con persone diversamente abili”.

“Con questa modifica della Legge regionale del 2015 – conclude Daniele Polato – tutto il movimento sportivo veneto potrà crescere ulteriormente”.

(Regione Veneto)