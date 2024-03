Pan (Lega-LV): “Grazie a Salvini per aver scelto Padova e per i grandi investimenti che in un decennio cambieranno volto al Veneto”

15 marzo 2024

(Arv) Venezia 15 mar. 2024 – “Un grande ringraziamento al ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, per aver scelto la nostra Padova e aver illustrato i grandi investimenti che cambieranno volto al nostro Veneto nei prossimi dieci anni”. Sono queste le parole di Giuseppe Pan (Intergruppo Lega – Liga Veneta) che aggiunge: “In particolare, per la provincia di Padova, Salvini ha parlato della messa in sicurezza e l’adeguamento dei tratti della SS47, tra Cittadella e Primolano di Cismon del Grappa. E tanti sono gli investimenti in Veneto, per dare alcuni numeri citati dal ministro, Anas ha circa 2mila cantieri aperti in Italia per 4,4 miliardi di investimenti. Soldi che si traducono in lavoro per le imprese venete, per le nostre imprese e per il Veneto. Salvini ha parlato anche del completamento della Pedemontana e annunciato i finanziamenti per la Statale 12 nel Veronese, oltre gli investimenti per l’Alta Velocità Brescia-Verona. Sicurezza stradale, e proprio in queste ore è in discussione il nuovo codice della strada, ma anche ferroviaria, se pensiamo che, tra tutti i numerosi investimenti citati dal ministro oggi, ben 4 miliardi di euro, già finanziati, vanno alla sicurezza e manutenzione delle nostre stazioni. Investimenti fondamentali e di grossa portata, per le manutenzioni e le nuove progettazioni, per le strade, le ferrovie, i porti, gli aeroporti, il Mose, per le infrastrutture in vista giochi olimpici invernali Milano – Cortina 2026”.

“Il nostro sincero e sentito ringraziamento – prosegue Pan – al Ministro e al Ministero che oltre a tutto questa sta seguendo anche la partita della casa, tema molto sentito in Veneto e in tutta Italia: saranno 8 gli interventi in Veneto per più di 114 milioni di investimento, per recuperare 1000 appartamenti da mettere a disposizione dei cittadini. Ben 155 unità abitative saranno recuperate all’Arcella, a Padova. E tramite il Pnrr, il Mit investe anche nell’industria dell’idrogeno con progetti finanziati in Veneto. È un’attenzione a 360 gradi per la nostra regione, per cui ringraziamo il ministro Salvini e ci impegniamo a portare avanti queste importanti opere che renderanno la nostra regione sempre più competitiva e attrattiva”.

(Regione Veneto)