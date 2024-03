Con determinazione nr. 145 del 12 marzo 2024 e’ stata approvata la graduatoria definitiva dei partecipanti al bando comunale 2023 per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’ allegato elenco e’ pubblicato nell’albo pretorio on line dell’ente per 30 giorni. I nominativi dei partecipanti sono proposti tenendo conto del rispetto della privacy, e quindi in ordine di codice identificativo. Per individuare la posizione di interesse e’ necessario conoscere il numero di protocollo assegnato all’atto della presentazione della domanda.

E’ possibile richiedere assistenza recandosi presso i seguenti uffici della sede comunale di via Milano 7:

Patrimonio al I piano – area tecnica

Sportello unico dei servizi al cittadino – piano terra

(Comune di Albignasego)