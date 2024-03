Easter Cup 2024

L’associazione BP Team Volley Este-Monselice organizza

Il torneo si svolgerà nelle palestre Kennedy 1, Kennedy 2 e Schiavonia

nei giorni 29 e 30 marzo 2024 dalle 9.00 alle 19.00

e coinvolgerà più di 500 atlete di pallavolo provenienti dal territorio.

Le atlete coinvolte si sfideranno nelle categorie Under 13, Under 14, Under 16 e Under 18.