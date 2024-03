Bet (Lega – LV): “La voce del Veneto in Europa: parte oggi da Treviso il road show per informare comuni e imprese sulle opportunità dell’Unione Europea”

15 marzo 2024

(Arv) Venezia 15 mar. 2024 – “L’Unione Europea può offrire molte opportunità per gli enti locali e per il nostro sistema produttivo, se questi fanno sistema con la Regione del Veneto. È quanto vogliamo far conoscere e promuovere attraverso un roadshow che coinvolge la Regione, l’Anci e la Provincia di Treviso, partito oggi nella sede di quest’ultima”. Così il consigliere regionale della Lega – Liga Veneta, Roberto Bet, che commenta il convegno ‘Le opportunità di finanziamento dell’Unione Europea’, in programma questa mattina nella sala consiliare della Provincia di Treviso.

“Dal 1997 la Regione è presente a Bruxelles, partecipando attivamente al processo di produzione normativa -spiega Bet-. Questa partecipazione, avviene sia nella cosiddetta fase ascendente che in quella discendente. Nella prima, gli uffici regionali monitorano le proposte di direttive, regolamenti e raccomandazioni, con pareri ed emendamenti. Nella seconda fase, svolgono una mansione fondamentale nel recepire a livello regionale le norme europee, che rappresentano l’80% delle norme attualmente vigenti. A tutto questo, si aggiungono altre forme di supporto istituzionale. Una consiste nella fondamentale collaborazione con gli enti per intercettare i fondi europei. Un’altra, nella progettazione europea. Ma, soprattutto, nella messa a disposizione di un helpdesk con cui informare sui bandi aperti, mediante un portale web dedicato, unico in Italia. Il convegno di oggi e i prossimi incontri sono pertanto strategici per dare una spinta a fare squadra tra enti e imprese. Come pure risulta strategica la stessa Provincia nella gestione a livello locale delle opportunità: ricordo, quando ero un giovane consigliere provinciale nei primi anni 2000, che con l’allora Presidente Luca Zaia avevamo istituito il primo Ufficio Europa guidato dall’allora dottor Uberto Di Remigio. Da allora tanta strada è stata fatta. Oltretutto, tra le 23 materie richieste dal Veneto per l’Autonomia c’è anche quella relativa alla relazione internazionale con l’Unione Europea. E, su questo fronte, siamo già strutturati con la nostra ambasciata Ca’ Veneto a Bruxelles”, conclude Roberto Bet.

(Regione Veneto)