PlayStation 5 Slim costa 75 euro in meno fino al 27 marzo

Sony Interactive Entertainment annuncia una promozione per il modello Slim di PlayStation 5. Dal 14 al 27 marzo, la versione con unità disco è disponibile con uno sconto di 75 euro. La PS5 Slim ha un design più compatto e leggero rispetto al modello precedente, con una riduzione di volume e peso del 30% e 18%, rispettivamente. Incorpora anche un Ultra HD Blu-ray Disc rimovibile. Per quest’anno Sony ha intenzione di pubblicare molti nuovi titoli esclusivi, ma anche di concentrarsi su nuove IP e aumentare la propria presenza su PC, piattaforma sulla quale verranno pubblicati molti dei prossimi giochi PlayStation. Recentemente sono usciti Helldivers 2 e l’acclamato Final Fantasy VII Rebirth, mentre le due uscite più attese per il futuro sono Rise of the Ronin, Stellar Blade e Silent Hill 2, remake dello storico horror di Konami che uscirà in esclusiva sulla console Sony.