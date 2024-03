Marco Cavinato nuovo presidente diocesano di Azione cattolica

Marco Cavinato è il nuovo presidente diocesano di Azione cattolica Padova per il triennio 2024-2027. Lo ha nominato il vescovo Claudio Cipolla, dopo aver ricevuto la terna di nomi proposti dal Consiglio diocesano di Azione cattolica; l’ufficializzazione è stata data la sera di mercoledì 13 marzo 2024.

Quarant’anni, della parrocchia di SS. Trinità di Codiverno di Vigonza (Pd) Cavinato succede a Francesco Simoni che ha guidato l’associazione per due mandati. Sposato da dieci anni con Irene, è papà di Rebecca, Pietro e Ginevra. Dal 2010 lavora nella cooperativa sociale Idee Verdi, che da 40 anni si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e ne è presidente dal 2020. Ha prestato il servizio civile in Caritas diocesana e con la famiglia appartiene al Movimento francescano delle fraternità familiari. La sua storia in Azione cattolica inizia fin da piccolissimo, come ACRrino nella parrocchia di origine, San Carlo, e a seguire nelle diverse esperienze anche come educatore, presidente parrocchiale, membro di équipe vicariale di Acr e delle commissioni diocesane.

«Nel prendere il testimone dal mio predecessore, Francesco, e nel proseguire il cammino dell’Ac diocesana di Padova – sono le prime parole del neopresidente Marco Cavinato – credo che l’augurio più bello e fecondo che possiamo farci reciprocamente è proprio quello di portare nel nostro quotidiano la presenza di Gesù Cristo. In questo modo potremo rendere realmente “straordinario l’ordinario e ordinario lo straordinario” assaporando a pieno il gusto dell’essere Suoi testimoni. Buon cammino Azione cattolica!».

La nomina vescovile arriva dopo che il consiglio diocesano di Azione cattolica di Padova, domenica 10 marzo si è riunito per eleggere la presidenza diocesana e indicare la terna di nomi da presentare al vescovo per la nomina del presidente unitario.

LA PRESIDENZA DIOCESANA

A coadiuvare il nuovo presidente per il prossimo triennio ci saranno inoltre Antonella Finesso e Marco Zambon (vicepresidenti adulti); Chiara Mion e Riccardo Indraccolo (vicepresidenti giovani); Maria Norbiato e Stefano Piccolo (responsabili Acr); Anna Marinaro (responsabile per la formazione degli educatori); Filippo Nale (responsabile per la promozione associativa); Annalaura Furlan (responsabile per la comunicazione), oltre agli assistenti: don Fabio Moscato, don Leonardo Scandellari, don Vito Antonio Di Rienzo.