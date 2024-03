L’Hard Rock Cafe a ‘Didacta Italia’ si apre al mondo della scuola

Dal 20 al 22 marzo al Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso a Firenze



Roma, 14 mar. Dal 20 al 22 marzo Hard Rock Cafe sarà presente con lo stand W43 al piano attico del Padiglione Spadolini alla Fortezza da Basso a Firenze, per la settima edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola. In questi tre giorni, dedicati alla scuola del futuro e alla formazione dei ragazzi, s’inserisce il progetto internazionale di School of Hard Rock, amato non solo da studenti e insegnanti di tutto il mondo, ma anche e soprattutto dal mondo della scuola italiano. Sono, infatti, decine di migliaia gli studenti che hanno frequentato le lezioni nei tre Cafe di Firenze, Roma e Venezia negli ultimi anni.

La proposta dei templi del rock si presenta come un modo alternativo di fare scuola che risponde all’appello degli insegnanti, attenti a “studiare” nuove formule capaci di distogliere le giovani menti dalla dipendenza tecnologica, uscire dall’isolamento e aprirsi al mondo e al confronto con gli altri grazie al potere della musica, strumento universale di comunicazione transgenerazionale in cui il tempo diventa un fattore marginale, lasciando il passo all’eternità di un testo, una frase, una canzone, una melodia.

I valori della musica, insomma, nelle tre città d’arte più belle d’Italia, dov’è possibile coniugare l’esperienza della gita scolastica con appuntamenti di spessore, come una lezione fuori dagli schemi canonici, e che sempre più insegnanti scelgono per i propri alunni anche per le uscite didattiche giornaliere. Il percorso didattico si svolge all’interno dei cafe, con la possibilità di fare lezione in lingua inglese, e accompagna i ragazzi in un viaggio dagli anni Cinquanta fino a oggi, utilizzando la musica e le icone del rock come riflesso dei più importanti cambiamenti sociali, culturali e politici degli ultimi anni, il tutto raccontato con curiosità, video musicali e quiz a premi per stimolare l’interazione, lo scambio e la condivisione, in un mondo sempre più social dove parlare, e parlarsi, diventa fondamentale. A rendere ancora più piacevole questo viaggio anche proposte di menù pensate apposta per i gruppi e scontistiche speciale sul merchandise presente nei rock shop dei tre cafe.

Il programma “School of Hard Rock” di Hard Rock Cafè Firenze propone un modulo sulla “Storia del Rock”, un viaggio dallo Spiritual/Gospel al Blues delle origini, dalla rivoluzione degli anni ‘50 fino ai nostri giorni. Altro modulo è dedicato alle “Le Donne che hanno fatto la Storia del Rock”: da Aretha Franklin, a Amy Winehouse, passando per Patty Smith fino alla voce per eccellenza della X Generation degli anni ’90, Dolores O’ Riordan. Per gli appassionati dei Beatles, Hard Rock Cafe Firenze propone un momento tutto dedicato alla band che ha rivoluzionato la storia della musica dalla nascita all’immortalità. Tra le novità proposte anche un focus dedicato alla sostenibilità ambientale e ai temi dell’Agenda 2030 attraverso le iniziative e le campagne di sensibilizzazione che Hard Rock ha realizzato nel mondo. Per gli studenti degli istituti alberghieri c’è, inoltre, la possibilità di seguire un modulo dedicato alla mixology. Hard Rock Cafe Firenze – https://www.hardrockcafe.com/location/florence/it/ Facebook: @hardrockcafefirenze – Instagram: @hrcfirenze

Hard Rock Cafè Roma ripercorre le principali tappe della storia musicale dalla nascita del rock ‘n’ roll, attraverso i video degli artisti più celebri, con focus sugli eventi sociopolitici contestualmente avvenuti. Propone poi un modulo didattico dedicato al mito musicale dei Beatles, e un percorso interattivo sul tema della sostenibilità ambientale in cui i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite vengono presentati e approfonditi in una maniera alternativa ovvero attraverso video musicali, la comprensione delle lyrics delle canzoni e un accenno ad uno dei temi più attuali, la Mindfulness. Immancabile il percorso dedicato al food&beverage management per gli studenti degli Istituti alberghieri. Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/ Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

Hard Rock Cafe Venezia si presenta ai giovani studenti con due moduli. Il primo rappresentato da “Le Quindici Canzoni che hanno fatto la Storia del Rock”, un format rivolto a qualsiasi fascia d’età, con protagoniste assolute le quindici canzoni rock più iconiche di tutti i tempi. La grande storia del rock, che non è solo un genere, ma un vero e proprio stile di vita, sarà narrata dalle canzoni ma anche e soprattutto dai relativi aneddoti, capaci di stupire e far appassionare gli studenti. Ed accanto a questo modulo la “Storia del Rock” che come negli altri Cafe traccia le tappe più importanti di questo genere musicale nel nostro Paese. Accanto a questi moduli Hard Rock Cafe Venezia propone per gli studenti degli Istituti per il Turismo e per i servizi Alberghieri una mattinata alla scoperta delle tecniche di gestione della sala bar e della ristorazione. Hard Rock Cafe Venezia – https://www.hardrockcafe.com/location/venice/it/ Facebook: @hrcvenezia – Instagram: @hardrockcafevenice.

