Juve, Rabiot può farcela contro il Genoa

Primi passi in gruppo oggi per il francese, va verso la convocazione

Roma, 14 mar. – Per la Juventus si avvicina la sfida contro il Genoa, in programma domenica a Torino alle ore 12.30; mister Allegri spera di recuperare Adrien . Il francese si erainfortunato nel primo tempo della gara interna contro il Frosinone e ha poi saltato le sfide di campionato contro Napoli e Atalanta.

Nella giornata di ieri il centrocampista ha svolto una seduta differenziata, ma col passare delle ore crescono le possibilità di un rientro tra i convocati già contro il Genoa.

Rabiot potrebbe anche partire titolare domenica, vista l’importanza del suo apporto. Questa mattina il centrocampista infatti ha lavorato parzialmente in gruppo e crescono le quotazioni di vederlo in campo contro il Genoa. Infine si è allenato con i compagni anche Perin, recuperato e convocabile nel prossimo turno di campionato.



