I menù delle Scuole dell’infanzia

In quasi tutte le scuole dell’infanzia il pasto è preparato dai cuochi nelle cucine interne alle strutture, per le scuole dell’infanzia “Girotondo”, “Aquilone”, “Boranga” e “Fornasari” il pasto viene preparato nel centro cottura comunale e consegnato caldo dalla ditta incaricata del servizio di refezione (menù veicolato).

Il menù è preparato su base mensile e stagionale dalle dietiste del Comune di Padova, in collaborazione col servizio nutrizione ed igiene degli alimenti dell’Ulss 6 Euganea.

Il servizio veicolato è affidato alla ditta Dussmann Service srl che si avvale, per la preparazione dei pasti veicolati, del centro di cottura comunale.

Per le scuole dell’infanzia con cucina interna il menù ruota su due stagioni (estivo ed invernale), e viene caratterizzato dalla singola scuola valutando i prodotti stagionali e la gradibilità dei bambini. Per le scuole con servizio veicolato il menù ruota su quattro stagioni (estivo, autunnale, invernale, primaverile) e viene già definito dall’Ufficio refezione tenendo in considerazione il gradimento delle pietanze rilevato nell’anno scolastico precedente.

MENU’ STAGIONALI:

Scuole infanzia con pasti veicolati

Scuole infanzia con cucina interna



Per garantire la qualità del cibo offerto, la legge impone il rispetto di precise norme igienico-sanitarie. I cuochi delle cucine e dei centri cottura seguono il piano HACCP; inoltre frequentano ogni anno corsi di formazione professionale, anche per imparare a migliorare l’appetibilità dei piatti proposti. Ulteriori controlli vengono effettuati dalle dietiste comunali, dall’Ulss 6 Euganea e dalle Commissioni mensa.

