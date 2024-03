Fitto “Primi e unici a chiedere la quinta rata”

ROMA (ITALPRESS) – “Nel lavoro portato avanti abbiamo raggiunto gli obiettivi della quinta rata, siamo stati il primo e unico Paese a richiederla e in questi giorni sono in corso di verifica il raggiungimento degli obiettivi” da parte della Commissione europea. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni alla Camera.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).