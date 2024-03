Este in Fiore: in aprile i Colori della Biodiversità

Anche quest’anno a Este si celebrerà il florovivaismo e i colori della biodiversità con la ventunesima edizione della rassegna dedicata al Florovivaismo e al Giardinaggio di qualità. Un evento imperdibile per gli amanti della natura e dell’ecosostenibilità, che si terrà dal 19 al 21 aprile.

L’evento Este in Fiore, patrocinato anche dalla Provincia di Padova, avrà luogo nei Giardini del Castello medioevale di Este, avvolto dal Parco dei Colli Euganei, oltre che in altre sedi storiche della città.

L’evento vedrà la presenza di un grande numero di espositori accuratamente selezionati provenienti da diverse regioni d’Italia. Nello scorso anno, la manifestazione ha registrato la presenza di 80.000 visitatori, confermando l’ampia partecipazione degli espositori provenienti da varie zone del paese.

L’obiettivo principale è sensibilizzare ed educare sempre più alla cura dell’ambiente e alle buone pratiche, promuovendo un cambiamento nelle abitudini verso l’ecosostenibilità e la conservazione della diversità biologica. Si mira non solo ad introdurre pratiche naturali, ma anche ad apprezzare le diverse sfumature di verde dei prati, scoprire la varietà di piante che possono resistere a temperature elevate e godere delle fioriture di specie spontanee. Si vuole promuovere un patto rinnovato con la natura, coinvolgendo anche le generazioni future.

L’Assessore alla Cultura di Este, Luigia Businarolo, commenta: “L’organizzazione della manifestazione di ESTE IN FIORE è gestita dal Comune e che si continuerà in questa direzione che ha già dato buoni risultati. A Este questa rassegna è una festa della città in grado di coinvolgere tutta la comunità, e che anche in questa edizione si darà grande rilievo all’aspetto culturale, con l’obiettivo di indurre a trasformare l’approccio alla natura”.

(Provincia di Padova)