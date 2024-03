Comune di Padova: provvedimenti di viabilità, strade chiuse temporaneamente. Aggiornato in data 14 marzo 2024

Per lavori presso un edificio, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Dei Giacinti, tratto prospiciente il numero civico 7, lunedì 18/03/2024, dalle ore 10:00 alle ore 14:00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private;

per lavori all’interno di una cabina di trasformazione elettrica, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Daniele Donghi, da martedì 19 a mercoledì 20/03/2024, dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private;

per lavori edili, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Pierpaolo Delle Masegne, tratto compreso tra il numero civico 2/A e 4, da lunedì 18 a martedì 19/03/2024, dalle ore 8:30 alle ore 18:00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nel tratto di via Pierpaolo Delle Masegne compreso tra l’area di cantiere e via J. Della Quercia;

per effettuare un intervento di ripresa spondale dello scolo Rocchetti, chiusura temporanea al traffico veicolare in via Bosco Wollemborg, tratto compreso tra via Guasti e via Fondà, fino a venerdì 29/03/2024, dalle ore 9:00 alle 18:30. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private.

