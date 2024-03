Este: Bando “Giovani Euganei Gener-attivi”  – Scadenza presentazione progetti 19 aprile 2024

Home Notizie Bando “Giovani Euganei Gener-attivi” – Scadenza presentazione progetti 19 aprile 2024

I comuni di Monselice, Anguillara Veneta, Baone, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Conselve, Este, Galzignano Terme, Granze, Merlara e Tribano propongono un bando dedicato ai più giovani: Giovani Euganei Gener-attivi

Si invitano gruppi ed associazioni giovanili dai 14 ai 29 anni a presentare progetti ed attività di interesse per i giovani da realizzare in ciascun territorio comunale nel corso del 2024. Per ogni territorio comunale sono disponibili € 3.000,000 per finanziare i progetti proposti e ritenuti meritevoli secondo i criteri di valutazione di cui al bando.

L’obiettivo è di finanziare e realizzare progetti ed idee proposti direttamente da gruppi informali ed associazioni giovanili dei territori per sostenere le passioni, rafforzare le competenze e avere nuovi stimoli nei territori.

Per partecipare basta compilare l’apposito modulo di raccolta delle idee progettuali disponibile CLICCANDO QUI, inviarlo via pec a [email protected]: successivamente sarà con l’ausilio dello staff tecnico del bando che si svilupperanno le idee e si metterà a punto la scheda progettuale definitiva che sarà poi valutata per beneficiare del finanziamento. C’è tempo fino al 19 aprile!

Maggiori info: https://www.monselicegiovani.it/bando-giovani-euganei-generattivi-scadenza-19-aprile

Maggiori informazioni: Ufficio Progetto Giovani del Comune di Monselice, tel. 0429 786909 – mail: [email protected]

Condividi su:

(Comune di Este)