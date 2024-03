DANNEGGIANO LA VETRATA DI UN NEGOZIO IN PIAZZA DE GASPERI. ARRESTATO UN 27ENNE ITALIANO E DENUNCIATI DUE MINORI

Nella notte di domenica 10 marzo, durante l’ordinario servizio di prevenzione e controllo del territorio svolto dalle pattuglie della Questura di Padova, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto per il reato di furto, un 27enne italiano ed indagato in stato di libertà due minori.

Intorno alle ore 04.30 la Volante è intervenuta in Piazza de Gasperi dove un residente aveva segnalato la presenza di tre giovani che avevano danneggiato la vetrata di un negozio di generi alimentari, poi allontanatisi in direzione della stazione.

Giunti immediatamente in Piazzale Stazione, anche grazie alle indicazioni fornite alla Sala Operativa da parte del richiedente, una volante rintracciava due soggetti autori dell’azione criminosa all’interno della Stazione intenti a consumare furtivamente cibo confezionato mentre una seconda volante, intervenuta in ausilio, fermava il terzo soggetto poco distante nei presi dell’ingresso della Stazione.

Da un controllo approfondito, i due minori venivano trovati in possesso di uno zaino all’interno del quale sono stati rinvenuti generi alimentari (bevande, insaccati, ecc.)

Una volta fermati i soggetti, una volante si portava presso il negozio di generi alimentari per verificare quanto accaduto, mettendosi in contatto con il proprietario che si portava poco dopo sul posto.

L’intera refurtiva veniva restituita al proprietario.

I tre soggetti sono stati accompagnati in Questura per le procedure di rito. Si tratta di un 27 enne italiano, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio e contro la persona, e due minori, uno di 15 anni ed uno di 16 anni, entrambi con precedenti per reati contro la persona e già sottoposti all’Avviso orale del Questore di Padova.

A seguito degli accertamenti esperiti da parte degli Agenti della Sezione Volante, il 27enne veniva tratto in arresto per il reato di furto ed i due minori indagati in stato di libertà. Al termine dell’udienza di direttissima nei confronti del 27enne è stato disposto l’obbligo di dimora a Tribano.

Al termine delle procedure, i minori sono stati affidati alle rispettive famiglie.

Nei confronti del 27enne, è stato avviato l’iter da parte della Divisione Anticrimine della Questura per l’emissione di un foglio di via obbligatorio.

(Questura di Padova)