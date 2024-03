Giovedì 14 marzo a Camposampiero (PD) una serata dedicata alla cultura e all’impresa

UNA STORIA DI “LEGAMI PREZIOSI”

Prima nazionale del romanzo di Alessandro Zaltron dedicato alla vita e alle imprese di Gianni Poliero



L’Assessorato alla cultura del Comune di Camposampiero e Manuzio Società Editrice ETS presentano giovedì 14 marzo 2024, alle 20.30, nella Sala Filarmonica in contrà Rialto n. 1 a Camposampiero (PD), la prima nazionale di “Legami Preziosi. L’avventura umana e imprenditoriale di Legor” scritto da Alessandro Zaltron.

Il romanzo, appena pubblicato e già disponibile anche nella versione in lingua inglese, racconta la storia di Gianni Poliero, fondatore del Gruppo Legor – azienda leader mondiale nelle leghe per l’oreficeria – e della sua famiglia.

Con questo evento, la città vuole rendere omaggio alla vita e all’esperienza di un illustre cittadino camposampierese che ha saputo dare un alto esempio di impegno civico partecipando attivamente alla vita pubblica e sostenendo, con l’aiuto della moglie Teresa Valentini, numerose iniziative in ambito sociale.

«L’amministrazione comunale è entusiasta di ospitare la prima presentazione pubblica del libro. » sottolinea il sindaco Katia Maccarone « Gianni Poliero è un imprenditore che ha ottenuto il successo internazionale senza dimenticare le proprie radici. Legatissimo a Camposampiero, ha saputo trasmettere questo amore ai figli, insieme con la passione per il lavoro e le cose fatte bene».

La serata sarà condotta da Francesca Marchetto, presidente della casa editrice Manuzio – primo editore no profit italiano – e vedrà la partecipazione dello scrittore Alessandro Zaltron e di Gianni Poliero, presidente del Gruppo Legor.

L’ingresso è gratuito.





Informazioni su Alessandro Zaltron

Alessandro Zaltron scrive di professione. È autore di una quindicina di romanzi e saggi ironici; tra i titoli di maggior successo, Le parole sono importanti, Cronache sentimentali, About sex.

È anche l’inventore di un nuovo genere letterario, i romanzi d’impresa, col quale racconta in maniera avvincente il mondo del lavoro e la storia di aziende di successo. Ha pubblicato finora 17 romanzi d’impresa, tra cui Dalla pelle al cuore (in tre lingue), Il mare sul tetto (candidato al Premio Comisso), Senza colpo ferire (finalista al Premio letteratura d’impresa). Sono appena usciti Ogni cosa al suo posto, primo libro del progetto Accademia Manuzio, e Legami preziosi.

Zaltron è pubblicato dai più importanti editori, da Rizzoli a Piemme, da Cairo a Salani, da FrancoAngeli a Mondadori. www.alessandrozaltron.com

(Comune di Camposampiero)