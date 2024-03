Regionali Abruzzo, scontro Marsilio-D’Amico. alle 12 affluenza in crescita

ROMA (ITALPRESS) – Urne aperte in Abruzzo, dove dalle 7 di questa mattina si vota per l’elezione del presidente e del Consiglio regionale. I seggi si chiuderanno questa sera alle 23, quando inizieranno le operazioni di spoglio. Sono 1.208.276 le persone chiamate al voto, di cui 592.041 uomini e 616.235 donne. I comuni coinvolti sono 305. A fronteggiarsi il governatore uscente Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D’Amico, che è riuscito a far coalizzare tutto il centrosinistra attorno alla sua candidatura. Aumenta l’affluenza alle urne per le Regionali in Abruzzo rispetto alle precedenti consultazioni del 2019. Alle precedenti consultazioni alle ore 12 era di 13,33%, oggi è del 15,80% (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma