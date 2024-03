Passa il Pisa

1′ | Cittadella col consueto completo granata, Pisa in giallo con inserti neri, partiti al Tombolato!

10′ | Citta che prova come sempre a condurre il match, qualche contatto in area del Pisa ma nulla da segnalare nei primi minuti.

18′ | Due interruzioni corpose. Prima Salvi fasciato in testa, ora Moreo a terra dolorante. Punizione pericolosa per gli ospiti ma blocca senza problemi Kastrati.

32′ | Fase sporca del match con diversi errori in impostazione da parte di tutte e due le squadre. Gara per niente emozionante fino a questo punto.

38′ | Primo tiro in porta della gara: azione manovrata del Pisa sventata da un ottimo intervento di Kastrati che in due tempi blocca la conclusione di Arena.

44′ | Occasione Pisa. Perde palla malamente il Citta che concede il tiro a Mlakar tutto solo davanti a Kastrati. Palla masticata che si spegne fortunatamente sul fondo.

45’ | Dopo 4 minuti di recupero termina una brutta prima frazione al Tombolato.



46′ | Si riparte al Tombolato, avvicendamento Tessiore-Mastrantonio per mister Gorini.

49′ | Mastrantonio subito steso da Marin al limite dell’area: punizione da posizione pericolosa. Va Cassano, alto!

53′ | Va in gol il Cittadella con Pandolfi ma Ghersini aveva già fischiato un fallo di Pittarello, niente da fare.

57′ | Sbaglia Kastrati col rinvio, Bonfanti prima aggira Negro poi calcia sul palo lungo, fuori! Graziato anche stavolta il Citta. Nella circostanza il centrale granata si fa male, al suo posto Angeli.

76′ | Barbieri crossa al centro con Piccinini che non trova il gol da due passi, forse ostacolato da un compagno, la difesa granata si salva sulla linea.

86′ | Piccinini entra in area ma non trova compagni, pallone che sfila pericolosamente da vanti alla porta granata.

88′ | Da una punizione dubbia, Mastrantonio prende nettamente la palla, nasce il vantaggio Pisa. Palla al limite per Barbieri che calcia di potenza a fil di palo: non ci arriva Kastrati.

90′ | Saranno 6 i minuti di recupero. Pisa che si difende e tiene lontana la palla. Cittadella che ci prova da angolo ma ancora nessun pericolo per Loria.

FINITA AL TOMBOLATO. CITTADELLA CHE NON RIESCE PIU’ AD USCIRE DAL MOMENTO BUIO, ALTRA SCONFITTA.

Il tabellino della gara:

CITTADELLA – PISA 0 –1

Marcatori: 43′ st Barbieri

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Frare, Negro (15′ st Pavan / 32′ st Angeli), Rizza; Amatucci, Branca (C),Tessiore (1′ st Mastrantonio); Cassano (21′ st Baldini); Pittarello, Pandolfi (32′ st Magrassi).

PANCHINA: Maniero, Sottini, Carriero, Carissoni, Maistrello, Sanogo, Giraudo.

ALLENATORE: Edoardo Gorini

PISA (3-4-3)

Loria; Calabresi (1′ st Beruatto), Caracciolo (C), Canestrelli; Barbieri, Marin, Arena (38′ st D’Alessandro), Esteves; Tramoni (21′ st Piccinini), Moreo, Mlakar (1′ st Bonfanti / 14′ st Toure).

PANCHINA: Nicolas, Campani, Leverbe, Hermannsson, Sala, Masucci, Veloso.

ALLENATORE: Alberto Aquilani

ARBITRO: Davide Ghersini (Genova)

Assistenti: Moro (Schio) e Cavallina (Parma)

IV Uomo: Luongo (Napoli)

VAR: Nasca (Bari)

AVAR: Maggioni (Lecco)

NOTE:

Ammoniti: Tessiore, Negro, Esteves, Beruatto,

Espulsi: nessuno.

Angoli: 4 – 4

Recupero: 4′ – 6′

Spettatori: 3.462 (407 ospiti)

(Cittadella calcio)