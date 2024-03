Musetti al terzo turno a Indian Wells, out Fognini

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti avanza al terzo

turno al BNP Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione in corso all’Indian Wells Garden (duro, Plexipave, montepremi 9.495.555 dollari). L’azzurro ha battuto Denis Shapovalov con il punteggio di 6-4, 2-6, 7-5 dopo due ore e 20′ di gioco in una partita equilibrata. Musetti affronterà Holger Rune (testa di serie numero 7) al terzo turno.

Nulla da fare, invece, per Fabio Fognini. Il tennista ligure è stato battuto c0on il punteggio di 7-5, 6-3 dall’argentino Sebastian Baez, che conferma l’ottimo stato di forma. Baez

al 3 turno affronterà lo statunitense Taylor Fritz.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).