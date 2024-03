Consiglio Veneto convocato martedì 12 marzo alle 10.30

08 marzo 2024

(Arv) Venezia 8 mar. 2024 – Si informa che il Consiglio regionale del Veneto è convocato martedì 12 marzo, alle 10.30.

All’ordine del giorno, innanzitutto, la relazione di alcune interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta scritta.

Verranno quindi esaminati i seguenti atti: Progetto di legge “Modifiche alla L.R. 7 maggio 2002, n. 9, ‘Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza’”, con Relatore per l’Aula il consigliere Giacomin (Lega-LV), Correlatore Guarda (EV); Proposta di legge, primo firmatario e Relatore per l’Aula il consigliere Nicola Finco (Lega- LV), “Istituzione dell’elenco regionale delle scuole di musica”, Correlatore Ostanel (VcV).

Infine, spazio all’esame di diverse Mozioni e Risoluzioni di iniziativa consiliare.

E’ possibile consultare l’ordine del giorno completo dei lavori al seguente link: tinyurl.com/59rbnryy

Per seguire la diretta streaming della seduta, sarà possibile collegarsi a questo link: tinyurl.com/ybab9hus

(Regione Veneto)