Ai Celtics il big match con Phoenix, 27 punti per Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella notte italiana dell’Nba i Boston Celtics si aggiudicano il big match contro Phoenix Suns con il punteggio di 117 a 107; un successo che vale tanto se si considera che Kevin Durant ottiene il massimo stagionale con 45 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Boston mantiene un ampio vantaggio in vetta alla classifica della Eastern conference.

I Los Angeles Clippers hanno la meglio sui Chicago Bulls (112-102), soprattutto grazie a un ottimo ultimo quarto: James Harden mette a referto la sua seconda tripla doppia stagionale

(76^ in carriera) con 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist.

I Detroit Pistons si arrendono in casa contro i Dallas Mavericks (124-142): prestazione da incorniciare per Luka Doncic, il primo giocatore di sempre a realizzare sei triple doppie da almeno 30 punti consecutivamente: per lo sloveno 39 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Grande anche Simone Fontecchio, che dalla panchina ottiene il suo massimo in carriera con 27 punti; tuttavia per Detroit non bastano neanche i 33 punti con 9 rimbalzi e 10 assist di Cade Cunningham.

I Charlotte Hornets tornano a vincere contro i Brooklkyn Nets (110-99) dopo ben sei sconfitte consecutive.

Brutta sconfitta per Golden State Warriors contro San Antonio Spurs (113-126), alla prima senza Steph Curry; per gli ospiti il migliore è stato Keldon Johnson con 22 punti.

Match senza troppe difficoltà per i campioni in carica di Denver Nuggets contro Utah Jazz (142-121): il migliore è Jamal Murray con 37 punti, mentre tra gli ospiti brilla Keyonte George con 29 punti. Dopo un tempo supplementare successo per Portland Trail Blazers contro i Toronto Raptors (128-118): Deandre Ayton, al suo rientro dopo un infortunio, realizza 30 punti.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).