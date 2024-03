Abraham vince la Maratona di Barcellona, quarto l’azzurro Aouani

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lo svizzero Tadesse Abraham ha vinto la maratona di Barcellona. Il 41enne riscrive il suo record nazionale in 2h05’01” davanti ai keniani Collins Kipkirui Kipkorir (2h06’44”) e Edmond Kipngetich (2h07’21”). Ottimo quarto posto per l’azzurro Iliass Aouani con il tempo di 2h08:05. Due settimane dopo il ritiro di Osaka, il 28enne milanese firma il secondo risultato in carriera. Un anno fa, nella stessa manifestazione ma su un altro tracciato, con 2h07’16” aveva stabilito il record italiano poi battuto di recente da Yeman Crippa in 2h06’06” a Siviglia il 18 febbraio.

In questo momento Aouani è quarto nelle graduatorie italiane dell’anno, alle spalle di Yeman Crippa (2h06’06”), Eyob Faniel (2h07’09”) e Daniele Meucci (2h07’49”) che si sono migliorati a Siviglia, mentre in dicembre Nekagenet Crippa ha corso in 2h07’35” a Valencia. Tra le donne podio tutto etiope a Barcellona: si impone Degitu Azimeraw (2h19’52”) che precede Shuko Genemo (2h21’35”) e Meseret Dinke (2h22’58”).

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).