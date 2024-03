LANCI AZZURRI PER MARGHERITA RANDAZZO A LEIRA, NEL WEEKEND DELLA FESTA DEL CROSS

La campionessa italiana del giavellotto U23 è in Portogallo, Marsura e Moretton guidano la squadra gialloblù a Cassino, titoli regionali indoor in palio per i Master.

Leiria, Portogallo, capitale d’Europa dei lanci anche per questa stagione: sabato 9 e domenica 10 marzo è il weekend della Coppa Europa di specialità, con 18 azzurri decollati nella giornata di venerdì verso l’evento continentale. In terra lusitana ci sarà anche Margherita Randazzo, prima atleta di Assindustria Sport a indossare la maglia azzurra della Nazionale nel 2024, e forte del titolo promesse conquistato nel giavellotto a fine febbraio a Mariano Comense. Assieme a lei nella squadra U23 la campionessa del mondo U20 Rachele Mori (Fiamme Gialle) nel martello, Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) nel disco e Sara Verteramo (Battaglio Cus Torino) nel peso. Inutile dire che tutta la società gialloblù tiferà per loro!

Ma questo è anche il weekend della Festa del Cross di Cassino, di scena sabato 9 e domenica 10 marzo al Campus universitario della Folcara, in provincia di Frosinone. In palio quattordici maglie di campione italiano individuale, più i titoli assoluti e master delle staffette, i titoli di società e il trofeo per le rappresentative regionali cadetti: 2.700 gli iscritti di tutte le categorie. Un appuntamento a cui Assindustria Sport si presenta in forze, idealmente guidata a livello individuale dalla bi-campionessa regionale Nikol Marsura e dall’azzurra Michela Moretton. Occhio, in campo maschile, anche alle staffette!

Titoli veneti in palio, invece, al Palaindoor di Padova, che in questo fine settimana dà spazio agli atleti del settore Master. Assindustria Sport è pronta a dire la sua, Federico Rampazzo, in particolare, si presenterà in pedana avendo già in bacheca la medaglia d’oro conquistata recentemente nel getto del peso ai Tricolori (categoria SM55) di Ancona.

(Assindustria Padova)