Il marchio berlinese di collant saint sass e Trade Republic uniscono le forze nella Giornata internazionale della donna per sensibilizzare sull’importanza del risparmio previdenziale femminile

•La campagna congiunta “RETIRE RICH” mette in evidenza il grande divario pensionistico delle donne in Europa e sottolinea l’importanza della pianificazione pensionistica privata.

•Il marchio di collant saint sass, fondato da donne, distribuirà dei collant in serie limitata l’8 marzo, giornata internazionale della donna, con la scritta “RETIRE RICH”.

•I dati di Trade Republic, relativi ai suoi 4 milioni di clienti, dimostrano che siano le donne quelle ad investire meglio, ottenendo in media rendimenti superiori del 2% rispetto agli uomini.

•L’analisi indica che le donne investono più a lungo termine, in modo più diversificato e più regolare rispetto agli uomini, contribuendo ad aumentare i propri rendimenti e ricchezza di lungo periodo.

•Trade Republic donerà un ammontare equivalente ai profitti derivanti dalle vendite dei collant in edizione limitata a “sei Starke.V.”, un’organizzazione senza scopo di lucro che utilizzerà l’importo per sostenere l’educazione finanziaria delle donne in progetti locali.

MILANO, ITALY – EQS Newswire – 8 marzo 2024 – In Italia le donne ricevono in media il 33% in meno di pensione rispetto agli uomini. Inoltre, le donne investono strutturalmente meno nei mercati dei capitali, con conseguente riduzione dei risparmi pensionisti ciprivati. Allo stesso tempo, i dati di Trade Republic su 4 milioni di clienti dimostrano che siano le donne ad investire meglio. Le donne ottengono in media un rendimento superiore del 2%, grazie a una strategia di investimento più diversificata. Ora, il marchio di collant saint sass e la piattaforma di risparmio più grande d’Europa, Trade Republic, uniscono le forze per promuovere e favorire la partecipazione delle donne ai mercati dei capitali. “RETIRE RICH” è lo slogan della campagna di quest’anno, per incoraggiare gli investimenti femminili in tutta Europa.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Trade Republic per lanciare un’iniziativa che porta l’attenzionesu un argomento poco trattato”, afferma Vivien Wysocki, co-fondatrice di saint sass. “Abbiamo già dimostrato che le donne sono in grado di fondere stile e lotte per cause importanti. Ora è giunto il momento di incoraggiare le donne a rafforzare la propria indipendenza finanziaria e la pianificazione della pensione. Abbiamo scelto lo slogan ‘RETIRE RICH’ per innescare conversazioni sulla pensione femminile evidenziando in modo provocatorio il problema che stiamo affrontando”.

Con la loro campagna, le due società berlinesi intendono incoraggiare le donne a iniziare il loro percorso di pianificazione pensionistica privata. Secondo Eurostat, in Europa circa una donna su cinque di età superiore ai 65 anni corre il rischio di povertà. Tuttavia, i dati di Trade Republic mostrano che nel 2023 le donne hanno ottenuto in media un rendimento annuo superiore del 2% rispetto agli uomini. Uno dei motivi è che le donne diversificano maggiormente i propri portafogli di investimento, detenendo il 23% in più in ETF rispetto agli uomini. Inoltre, le donne hanno il 10% in più di probabilità di investire tramite piano di accumulo. Ma l’analisi di Trade Republic evidenzia anche delle sfide: in media le donne iniziano a investire nei mercati dei capitali due anni dopo e con un capitale inferiore del 30% rispetto agli uomini.

“In Trade Republic vediamo una nuova generazione di investitrici giovani e sicure di sé che iniziano a investire per la prima volta con noi. Tuttavia, c’è ancora molto lavoro da fare. Il divario pensionistico è particolarmente acuto per la componente femminile, che tradizionalmente riceve pensioni più basse dallo Stato. Tuttavia, abbiamo visto che le donne investono con maggior successo, perché in genere seguono un approccio di investimento più a lungo termine e diversificato. Pertanto, vogliamo incoraggiare milioni di donne in Europa a fidarsi di sé stesse e a iniziare il loro percorso di risparmio”, afferma Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic.

L’iniziativa sarà attiva dall’8 marzo 2024 con un proprio sito web dedicato agli investimenti femminili. I collant limited statement “RETIRE RICH” saranno disponibili esclusivamente su saintsass.com. Trade Republic si impegna a donare il 100% dei profitti di saint sass a “seiStarke.V.”, un’organizzazione senza scopo di lucro che utilizzerà l’importo per sostenere l’educazione finanziaria delle donne in progetti locali.

A proposito di Trade Republic

Trade Republic si pone l’obiettivo di creare ricchezza per milioni di europei grazie a un accesso sicuro, facile e senza commissioni ai mercati finanziari. Con clienti in 17 Paesi europei e €35 miliardi di asset in amministrazione, Trade Republic è già l’applicazione di riferimento per moltissimi europei per la gestione dei propri risparmi. Offre piani di accumulo, investimenti frazionati in azioni, ETF, obbligazioni, derivati e criptovalute e, da gennaio 2024, la carta Trade Republic con un premio Saveback dell’1%. Trade Republic è una banca a servizio completo ed è vigilata dalla Bundesbank e da BaFin. Trade Republic, il più grande broker europeo e la principale piattaforma di risparmio, ha ricevuto capitali da importanti investitori globali come Accel, Founders Fund di Peter Thiel, Ontario Teachers’, Sequoia e TCV. La società con sede a Berlino è stata fondata nel 2015 da Christian Hecker, Thomas Pischke e Marco Cancellieri.

A proposito di saint sass

“MOM, I AM A RICH MAN” – Con questa leggendaria affermazione di Cher è iniziata la storia di saint sass. Il marchio berlinese è stato fondato nel 2021 da Vivien Wysocki e Larissa Schmidt dalla loro passione per i collant. Fatti da donne – per le donne. saint sass si traduce in “santa impudenza” e rappresenta una vita piena di contraddizioni, indipendenza, fiducia in sé stesse, autoironia ed eleganza disinvolta. Progettato a Berlino & Made in Italy: saint sass punta su una filiera sostenibile e sull’utilizzo di materiali di alta qualità per garantire la massima qualità. I collant sono lavorati a maglia con grande attenzione ai dettagli in Germania e le scritte in ricamo sono realizzate a mano nel Saarland. Inoltre, l’imballaggio dei prodotti viene realizzato in materiale cartaceo e dimensioni ridotte.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito saintsass.com .

A proposito di seiStark e.V

seiStark e.V. sostiene le donne in difficoltà. La pietra angolare del lavoro di seiStark è il programma di mentoring “Together STRONG”, in cui le partecipanti vengono abbinate a una mentore STRONG, che fornisce un sostegno personalizzato e a lungo termine per aiutare le donne a superare ogni sfida. Le nostre mentori STRONG accompagnano le partecipanti nel loro viaggio verso una vita autodeterminata e indipendente. Inoltre, questo lavoro è integrato e sostenuto da numerosi progetti dell’associazione. Lavoriamo insieme per garantire che l’estrazione sociale, la discriminazione e gli imprevisti personali non ostacolino il percorso di vita di nessuna donna. Contiamo sul tuo aiuto per consentire al maggior numero possibile di donne di condurre una vita autodeterminata, indipendente e felice.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.seistark-ev.de .