Cestari (Lega-LV): “Agricoltura veneta si tinge di rosa, la determinazione delle donne guida 14mila imprese”

08 marzo 2024

(Arv) Venezia 8 mar. 2024 – “Quattordicimila imprese agricole venete sono guidate da donne. Un dato che mette la nostra Regione al primo posto del Nord Italia dal punto di vista dell’occupazione femminile in un settore chiave, sottoposto a tante sfide, ma anche sempre pronto a rinnovarsi. Con un primato, peraltro, nel Rodigino per quel che riguarda l’acquacoltura e la pesca in generale”. Sono queste le parole della consigliera regionale della Lega – Liga Veneta Laura Cestari sulla giornata dell’8 marzo, e aggiunge: “Le ricerche rese note dalle associazioni di categoria parlano chiaro: le donne imprenditrici in agricoltura spaziano in tutte le tipologie di mansioni e attività, si tratti di ortofrutta, fattorie didattiche, pastorizia e malghe, oltre ovviamente alla pesca, molto importante per il Polesine. Il settore primario permette loro di conciliare la famiglia, le ambizioni personali, la creatività e la capacità di reddito. Non stupisce quindi che molti progetti di sostenibilità nascano in aziende a titolarità femminile. Senza dimenticare che queste stesse realtà lavorative offrono opportunità ad altre donne in difficoltà occupazionali, ricoprendo un ruolo sociale a tutto tondo”.

Conclude Cestari: “Questi numeri da primato evidenziano che, anche in agricoltura, nel nostro Veneto non conti il genere, ma solo l’impegno e la determinazione. Due qualità cha caratterizzano da sempre noi donne”.

(Regione Veneto)