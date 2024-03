Bigon (Pd): “Verona, diritto allo studio, sacrosante le proteste degli studenti: situazione inaccettabile, alla faccia delle promesse di Governo e Regione”

08 marzo 2024

(Arv) Venezia 8 mar. 2024 – “Quella degli studenti universitari, che a Verona hanno manifestato per rivendicare le loro sacrosante ragioni, è una situazione inaccettabile. Lasciare tanti giovani senza sostegni pur avendone diritto, è il modo migliore per farli fuggire”. Il commento è della consigliera regionale veronese del Partito Democratico Anna Maria Bigon che aggiunge: “È vergognoso che il 63% dei 2.157 studenti idonei non riceva la borsa di studio per mancanza di fondi. Tutto questo alla faccia delle promesse di aumenti delle risorse da parte del ministro che era stato a Verona l’anno scorso e degli impegni presi dalla Giunta regionale nell’ultima sessione di bilancio. Un danno pesante per centinaia di studenti e per le loro famiglie, con l’aggravante a carico di quei giovani provenienti da altri Paesi che necessitano di borsa per l’ottenimento del permesso di soggiorno. E intanto gli stessi responsabili di questo disastro hanno il coraggio di parlare addolorati del fenomeno dei cervelli in fuga: pure lacrime di coccodrillo. Si investa immediatamente”.

(Regione Veneto)