Sciopero del personale scolastico nella giornata di venerdì 8 marzo 2024: sospensione dei servizi di prescuola e del trasporto scolastico (andata)

Pubblicata il 07/03/2024

Si comunica che le sigle SLAI COBAS – Confederazione USB – USI – FLC CGIL – Confederazione CUB – Fisac Cgil Roma e Lazio – ADL Cobas – S.I. COBAS del comparto scuola hanno indetto uno sciopero del personale delle scuole pubbliche, per l’intera giornata di venerdì 8 marzo 2024.

Poiché non sarà possibile conoscere preventivamente l’eventuale adesione o meno degli insegnanti della prima ora di lezione, potrebbe non essere assicurata né l’apertura della scuola né la vigilanza degli alunni.

Pertanto, non essendo garantita l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni, al fine di evitare di lasciarli incustoditi, nella giornata dell’ 8 marzo 2024 vengono sospesi il servizio di pre scuola e il trasporto scolastico all’andata .

Viene garantito il regolare servizio di trasporto al ritorno .