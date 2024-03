Sebastian Ferrero: dalla NonSoloSport Week alla Kioene Arena 

Durante l’ultima edizione della NonSoloSport Week, che si è svolta dal 6 al 10 settembre 2023 al NonSoloSport Village di Prato della Valle, Pallavolo Padova ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel valorizzare giovani atleti attraverso l’Accademia Kioene Padova.

Nel corso della NonSoloSport Week i tecnici dell’Accademia erano presenti in Prato della Valle per condividere la loro esperienza e offrire opportunità di prova ai partecipanti interessati a sperimentare la disciplina. Un giovane ragazzo, Sebastian Ferrero, giunto alla manifestazione spinto dalla sua grande passione per la pallavolo, ha catturato l’attenzione dei nostri tecnici.

Su invito dello staff, e in accordo con la sua società di appartenenza, Sebastian, nei giorni successivi, ha iniziato ad allenarsi alla Kioene Arena. Una velocità di coinvolgimento sintomo di quanto Pallavolo Padova continui a credere nel potenziale dei giovani e investa nelle future generazioni per mantenere vivo lo spirito dell’intera società. Sebastian viene ora seguito da vicino dai nostri tecnici, che lo supportano nel suo percorso di formazione e crescita nel mondo della pallavolo.

La Responsabile dell’Accademia Kioene Padova, Monica Mezzalira, ha commentato: “È bello vedere come la collaborazione con i nostri sponsor, in questo caso NonSoloSport, possa fornire opportunità inattese. Siamo sempre entusiasti di accogliere nuovi giovani atleti nella nostra famiglia. Ci impegnano a fornire loro le migliori opportunità di crescita, questa è la mission dell’intero nostro settore giovanile”.

Mario Fattoretti di NonSoloSport ha aggiunto: “Quella tra NonSoloSport e Pallavolo Padova è una collaborazione storica, abbiamo sempre avuto un feeling con questa società ed è una cosa che a noi fa onore. Ci fa davvero piacere portare avanti questa sinergia, con risultati degni di una buona collaborazione. La pallavolo è sempre stata una delle attività sportive che seguiamo di più”.

