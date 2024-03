Golden State ferma Milwaukee, Fox trascina Sacramento

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si ferma a San Francisco e a quota sei la serie di vittorie consecutive di Milwaukee. Golden State, infatti, batte 125-90 i Bucks grazie ai 29 punti (con 8 rimbalzi e 5 assist) di Steph Curry e i 20 di Jonathan Kuminga. In doppia cifra anche Green (12) e, dalla panchina, Jackson-Davis (15) e Thompson (10). Agli ospiti non basta il rientro di Giannis Antetokounmpo, il migliore dei suoi con 23 punti, mentre si fermano a 20 Lillard e Portis, quest’ultimo partito dalla panchina. Solo 9 minuti per Danilo Gallinari che mette a referto un rimbalzo e nessun punto.

In tutto 8 le gare disputate nella notte italiana. Perdono i Lakers, sconfitti in casa dai Sacramento Kings che si impongono 130-120, trascinati da un grande DèAaron Fox che eguaglia il suo record di punti, mettendone a referto 44. Prestazioni maiuscole anche per Sabonis (tripla doppia da 16 punti, 20 rimbalzi e 12 assist) e Monk (26 punti e 8 assist). I gialloviola mandano tutto il quintetto iniziale in doppia cifra, rispondono con il solito Lebron James (31 punti e 13 assist), con i 29 punti di Hachimura e la doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi di Davis, ma vincono i Kings.

Nelle altre gare della notte vittorie per Orlando (119-109 sui Wizards con 25 punti e 10 assist per Banchero), Hawks (112-101 sui Cavaliers con 23 punti per Bogdanovic), Grizzlies (115-109 su Philadelphia con 30 punti e 11 rimbalzi per Jackson), Clippers (122-116 su Houston con 28 punti per Leonard), Bulls (119-117 sui Jazz con 29 punti per DeRozan) e Thunder (128-120 su Portland con 37 punti per Gilgeous-Alexander).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).